FRANCAVILLA F.NA – Quello di Verna non è un nome caldo per il centrocampo, nonostante un pensierino sia stato fatto. La volontà del club di puntare ancora sugli under per le corsie esterne, di fatto neutralizza la possibilità di rivedere in biancazzurro Albertini. Per l’attacco si complica l’affare Cuppone, che il Cittadella lascerà sì partire, ma sul quale sono piombati numerosi club di serie C, che puntano a vincere il campionato. Di fatto è un mercato, quello della Virtus Francavilla, ancora in standby.

Riflessioni su riflessioni e una strategia chiara, come vi avevamo già preannunciato nelle passate settimane: prima gli under, per i quali il mercato insegna bisogna muoversi subito e in anticipo rispetto agli altri, perché di baby eccellenti ce ne sono pochi. E allora contatti avviati con Inter, Milan e Roma, con il direttore tecnico Antonazzo che proverà a sfruttare gli ottimi rapporti anche con i responsabili dei settori giovanili delle big italiane. Per quanto riguarda la rosa dello scorso anno, via tutti i prestiti: da Pierno a Ventola, passando per Tulissi, zero chance di restare in biancazzurro. Partiranno anche Feltrin, direzione serie D e Prezioso, che non rientra nei piani del nuovo corso, per i quali non sono ancora pervenute offerte ufficiali. Nessun problema, invece, legato a Caporale contrariamente a quanto riportato da alcune testate di Avellino: non è in scadenza, ma ha ancora un altro anno di contratto e non è da escludere che già in estate possa essere prolungato.