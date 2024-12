Virtus Francavilla, Ginestra: “In casa tutti gli episodi arbitrali contro di noi”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Matera: “Gli episodi in questo campo ci sono tutti sfavorevoli, ci metto anche quello con la Palmese sul gol dato e poi tolto dal guardalinee. Poi la situazione di oggi la devo rivedere, dal campo sembrava fuorigioco ma non posso essere sicuro di questo. Non siamo trattati da squadra fino a oggi prima in classifica, ogni episodio banale ci viene contro, come il colpo di testa di Piccolo: era un calcio d’angolo, la gestione contro di noi non è sempre normale. La gara era indirizzata sul pareggio, non siamo stati bravi a gestirla e non abbiamo vinto i duelli. E rischi di non vincere, non mi è piaciuto l’approccio alla gara e nonostante tutto siamo andati in vantaggio, fino al gol non ci avevano mai impensierito. Ma il calcio è così ed è giusto ora rimboccarci le maniche, continuando a lavorare”.

“Se il Matera ha vinto vuol dire che ha fatto qualcosa in più di noi, magari era più fresco. Nel primo tre contro tre vengono al duello loro, poi viene Sicurella sul play. Ecco perché c’erano Gjonaj e Marconato, dovevano abbassarsi per un sei contro sei. E quando vai a giocare al duello, ci sono anche gli avversari: non sempre si può palleggiare. Fermo restando che c’è un episodio sul gol del pareggio”.

