Virtus Francavilla: Calabro, ‘Punto arrivato con la prestazione’

“È la prima volta che non subiamo gol in trasferta, ed è un dato statistico importante – commenta Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla, dopo lo 0-0 del “Degli Ulivi” con la Fidelis Andria -. Il punto è arrivato con una buona prestazione, sul campo di una squadra che doveva vincere a tutti i costi per migliorare la sua classifica. Non abbiamo creato situazioni eclatanti, ma siamo arrivati in porta un paio di volte nel primo tempo, mentre nel secondo non abbiamo sfruttato alcune ripartenze”.

