Taranto: Capuano, ‘Il rigore per il Foggia è assurdo’

( di Lorenzo Ruggieri ) “Abbiamo disputato una buona gara, ma sono stanco. In ogni match partiamo con un rigore inesistente contro, anche stasera il direttore di gara ha assegnato un penalty assurdo. Prima di questo episodio, non avevamo corso pericoli. Dopo il gol, però, non ci siamo scomposti, nella ripresa Nobile ha compiuto due miracoli e abbiamo creato tanto. Non ho nulla da dire ai ragazzi, la prestazione è stata ottima e mi lascia ben sperare per il futuro“.

”Volevo aspettare il Foggia e ripartire per non concedere la profondità ai nostri avversari. Abbiamo perso un po’ di umiltà e cattiveria, i nuovi arrivati alzano la qualità, ma avendo giocato poco non hanno consistenza a livello organico. Ora dobbiamo ricompattarci e cercherò di centellinare chi deve rientrare in condizione. Il risultato, però, non rispecchia quanto visto in campo, ma pensiamo a domenica prossima“.

”Abbiamo ancora un vantaggio esiguo sulle inseguitrici, sappiamo di dover lottare fino all’ultimo e la salvezza equivarrebbe alla vittoria del campionato. Nella mia esperienza a Foggia sono andato via senza ricevere un euro e ho pagato io i miei collaboratori. Ora, però, questa città ha una proprietà forte, come Taranto e Bari, degna di questa piazza. Svincolati? Ho ringraziato la società per il mercato, il cammino è ancora lungo e tortuoso, ma sono sicuro che raggiungeremo l’obiettivo”.

