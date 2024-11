Violenza nelle piazze, la denuncia del Siulp: ‘È caccia al poliziotto’

“Quanto accaduto nelle ultime ore tra Torino, Bologna e il Cpr di Milo, in provincia di Trapani, conferma le nostre denunce. Le piazze sono inquinate da professionisti del disordine, interessati solo a sfogare una bieca violenza”. È quanto dichiara Felice Romano, segretario generale del sindacato di Polizia, Siulp, in merito ai recenti scontri.

Romano sottolinea che non è in discussione il diritto a manifestare, garantito dalla Costituzione, ma denuncia “scene di assurda violenza mirate a una precisa caccia alla divisa”. Negli ultimi sette giorni, oltre 30 agenti di polizia hanno riportato ferite durante gli interventi nelle manifestazioni di piazza e nei Centri per il rimpatrio (Cpr).

“Il filo rosso che lega queste situazioni è l’attacco a tutto ciò che rappresenta lo Stato, come dimostra l’ordigno lanciato a Torino, una vera e propria bomba, sebbene artigianale, destinata a ferire deliberatamente”, aggiunge Romano.

Il sindacato chiede un incontro urgente con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per discutere misure concrete a tutela degli uomini e delle donne in uniforme. “Serve chiarezza sulla volontà del governo di garantire la sicurezza di chi ogni giorno rischia la vita per proteggere i cittadini, le istituzioni democratiche e le nostre città”, conclude Romano.

