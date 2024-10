Violento temporale a Taranto: allagamenti e disagi in città

Un violento temporale si è abbattuto su Taranto, causando gravi allagamenti e disagi sia nel centro città che nei quartieri periferici. Viale Jonio è stato completamente allagato, con l’acqua che ha raggiunto lo spartitraffico, rendendolo impraticabile.

Numerose le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, mentre molti automobilisti sono rimasti bloccati a causa della pioggia improvvisa. In tutta la città, come in altre zone della Puglia, è stata diramata l’allerta meteo arancione.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha disposto la chiusura di scuole, asili, parchi, giardini e cimiteri con un’ordinanza straordinaria. (Foto e video di Francesco Manfuso)

