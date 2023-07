Violento scontro sulla strada Oria-Manduria

Incidente stradale sulla provinciale che collega Oria a Manduria. Un violento scontro tra due auto che avrebbe potuto avare conseguenze ben più gravi. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Uno dei due era rimasto incastrato nella vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Sul posto è giunto anche il personale del 118 per prestare le cure necessarie.

