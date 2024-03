Violento frontale nel tarantino, tutti illesi (foto)

Violento incidente stradale nel pomeriggio di sabato 9 marzo, sulla strada provinciale che da Pulsano porta a San Giorgio Jonico, nel tarantino. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto (una Rover Evoque e una Fiat 500X) si sono scontate frontalmente, ma nonostante l’impatto sia stato considerevole nessuno è rimasto ferito in maniera grave. I passeggeri sono stati comunque trasportati all’ospedale SS. Annunziata di Taranto per accertamenti. Sul posto due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco di Taranto e i Carabinieri di San Giorgio Jonico.

