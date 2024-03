Taranto, sequestrati cosmetici dannosi destinati a bambini

I Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni (N.A.S.) di Taranto hanno condotto specifici controlli presso esercizi commerciali dedicati alla vendita di giocattoli e prodotti per l’igiene personale, specialmente quelli destinati ai bambini. Durante l’operazione, condotta nell’ambito dei servizi istituzionali, sono emersi gravi illeciti in due negozi tarantini.

In particolare, i militari hanno scoperto che i gestori di questi esercizi avevano messo in vendita prodotti cosmetici pensati per i più piccoli, come shampoo, gel doccia e gel doccia spugna per bambini, i quali presentavano la data di scadenza cancellata artatamente dal packaging esterno. Ulteriormente, sui flaconi era indicata una data di scadenza originale superata da diversi anni (09/2021 e 11/2022), mettendo così a rischio la salute dei consumatori, inducendoli in errore sulla qualità e sicurezza dei prodotti.

Di fronte a tali gravi irregolarità, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale di 43 confezioni di questi cosmetici, sottraendoli efficacemente dalla vendita al pubblico. Entrambi i proprietari dei negozi sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per la presunta violazione dell’articolo 515 del Codice Penale, inerente a frodi e pratiche commerciali scorrette. Un intervento che mira a garantire la tutela dei consumatori e a contrastare il commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author