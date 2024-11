Vino e olio di Puglia, eccellenze a portata di click

Dopo il successo di Puglia Evo World, il portale dedicato all’olio extravergine di oliva, nasce Puglia Wine World, una nuova piattaforma interamente incentrata sul mondo del vino. Entrambe le iniziative fanno parte del progetto digitale PUGLIAGOODWORLD, promosso dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia per valorizzare le eccellenze locali.

Puglia Evo World è uno spazio virtuale e bilingue che raccoglie, per la prima volta, tutta la produzione di olio extravergine di oliva pugliese. L’obiettivo è promuovere le aziende produttrici sia sul mercato nazionale sia internazionale. Con Puglia Wine World, lo stesso approccio viene applicato al settore vinicolo, offrendo informazioni sulle cantine, eventi e percorsi enogastronomici. La registrazione a entrambe le piattaforme è gratuita.

Confagricoltura Bari-Bat sostiene queste iniziative, sottolineando l’importanza di valorizzare il connubio tra prodotto e territorio. “Le nostre filiere olivicole e vitivinicole sono un patrimonio inestimabile, e queste piattaforme aiutano a raccontare le storie dei produttori e a promuovere la qualità dei nostri prodotti,” affermano dall’organizzazione. Le piattaforme offrono un accesso semplice a un mondo ricco di tradizione e sapori, consentendo a turisti e appassionati di pianificare visite e degustazioni con un solo clic.

Questi strumenti rappresentano un passo avanti fondamentale per mettere in luce l’impegno dei produttori locali e far conoscere al mondo intero le straordinarie risorse agroalimentari della Puglia.

