Villa Castelli, spari contro il bar della stazione di servizio: indagini

VILLA CASTELLI – Sono entrati nell’area di servizio e, dall’auto, hanno esploso dei colpi di arma da fuoco. Quindi la fuga. Misterioso atto intimidatorio, nella tarda serata di martedì, registrato nella stazione di servizio Bernardi di Villa Castelli. Erano circa le 23.20 quando almeno due persone a bordo di un’auto di colore bianco hanno raggiunto l’area sita alle porte del paese, sulla strada provinciale per Francavilla Fontana, esplodendo due colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto la vetrata del bar a ridosso del distributore di carburanti. A quell’ora, l’esercizio commerciale era chiuso e nell’area non c’era nessuno. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Un anno fa, era la notte tra il 28 e il 29 settembre 2022, sempre in quell’area, ignoti abbandonarono un’auto in fiamme, poi risultata rubata.

Sul posto, per le indagini, i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Francavilla Fontana. Al vaglio degli investigatori, le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona che avrebbero ripreso tanto l’atto intimidatorio, quanto la fuga dei misteriosi malviventi.

