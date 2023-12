Via Andria e via Vittorio Veneto, incontro Regione-RFI per cantieri di Barletta

BARLETTA – Sottovia di via Andria consegnato a gennaio, sottovia di via Vittorio Veneto a luglio. Emergono dalla quinta commissione in Regione Puglia le nuove date per i cantieri più discussi di Barletta, quelli che riguardano la soppressione dei passaggi a livello cittadini.

Il confronto in Regione tra gli esponenti politici di RFI ha portato a nuove garanzie sulle tempistiche richieste per l’apertura delle arterie stradali. Il capogruppo PD Filippo Caracciolo, in un comunicato a fine seduta, ha spiegato che l’apertura del sottovia di via Andria verrà garantito entro fine gennaio grazie ad un impianto di sollevamento provvisorio idoneo allo smaltimento delle acque, a cui si aggiungerà un sistema di allarme in caso di rischio allagamenti.

Per il sottovia di via Vittorio Veneto, invece, sarà necessario attendere l’estate. Luglio è il nuovo termine per le operazioni in corso, percorso ritenuto più rapido ma ugualmente subordinato al completamento dei lavori in via Andria e in via Callano.

Ancora un mese e mezzo di pazienza per parte dei residenti di Barletta, metà anno per percorrere in sicurezza l’intero tratto cantierizzato e dimenticare i passaggi a livello. Le polemiche non si placano, ma i cittadini antepongono nuovamente la speranza di vedere l’epilogo della vicenda.

