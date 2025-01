Usmia contro Gabrielli: ‘Dichiarazioni inopportune su inseguimento di Milano’

L’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (Usmia) Carabinieri ha espresso “totale disaccordo” con le dichiarazioni di Franco Gabrielli riguardo l’inseguimento avvenuto a Milano, durante il quale ha perso la vita Ramy Elgaml. Il segretario Carmine Caforio ha criticato duramente le parole dell’ex capo della polizia: “Sorprende che una figura della sua esperienza scelga di puntare il dito contro un intervento operativo complesso, attualmente sotto esame della Magistratura, invece di concentrarsi su questioni più rilevanti per la sicurezza urbana, come i gravi episodi di violenza in Piazza Duomo durante il Capodanno”.

Gabrielli aveva affermato che l’inseguimento non era stato condotto in maniera corretta, scatenando la reazione di Usmia. “Ricordiamo – sottolinea il sindacato – che solo la Magistratura ha il compito di valutare eventuali responsabilità. Dichiarazioni pubbliche di questo tipo rischiano di delegittimare l’operato dei carabinieri e fomentare le masse, oltre a essere fuori luogo e inopportune”.

Usmia ha inoltre ribadito il proprio sostegno ai militari coinvolti nel tragico evento e ha espresso cordoglio alla famiglia del giovane deceduto. “Carabinieri e poliziotti lavorano con dedizione, professionalità e coraggio, spesso in condizioni estremamente difficili, per garantire la sicurezza dei cittadini”. Infine, il sindacato ha invitato Gabrielli a riflettere sull’impatto delle sue affermazioni, riaffermando la piena fiducia nella Magistratura come unico organo deputato al giudizio.

