Urtato da treno nel tarantino, ciclista finisce in ospedale

Nella mattinata di sabato 9 marzo, un ciclista è stato urtato dal treno regionale Taranto-Potenza, in transito nel territorio di Castellaneta, ed è caduto riportando la frattura di una caviglia e alcune escoriazioni. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Gli ulteriori accertamenti hanno escluso lesioni gravi. Sull’accaduto indaga la Polizia Ferroviaria. Pare che fossero due i ciclisti che procedevano proprio accanto ai binari quando è sopraggiunto il treno che ha urtato uno dei due. La circolazione ferroviaria sulla linea Metaponto-Taranto è stata sospesa nel tratto tra Palagiano e Castellaneta per circa due ore.

