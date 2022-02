Lecce- Ennesima bella notizia per la città Barocca ed il suo Ateneo Salentino. La Giunta regionale ha espresso parere favorevole all’attivazione da parte di UniSalento del corso di laurea in infermieristica che partirà il prossimo anno. Dopo l’avvio nel 2021 del corso di laurea di Medicina e Chirurgia, l’ateneo salentino aggiunge un nuovo tassello che potenzierà ulteriormente l’offerta formativa in campo medico. La sede didattica sarà l’ospedale «Vito Fazzi» di Lecce. Grande soddisfazione per il lavoro svolto esprime l’assessore Sebastiano Leo : “La necessità emersa in questi ultimi mesi rispetto al personale medico sanitario trova una risposta nell’accreditamento di questo corso non solo al fine di potenziare l’offerta formativa dell’area medico-sanitaria ma anche nel creare una forte interazione scientifica tra le risorse derivanti dal CdS di Medicina e Chirurgia e quelle del CdS in Infermieristica”