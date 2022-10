Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il Rettore dell’Unibas, Ignazio Marcello Mancini, hanno sottoscritto l’Accordo di programma per il triennio 2022-2024, in attuazione del Piano dodicennale 2013-2024 per un ammontare di 42 milioni di euro. Dei 14 milioni di euro annuali, 4 saranno destinati al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.