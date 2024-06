Uniti per Cerignola riporta in Capitanata il titolo regionale Under 14

CERIGNOLA – Uniti per Cerignola, ma in questo caso anche per la Capitanata intera. La società cerignolana ha compiuto l’impresa di riportare, dopo anni di digiuno, il titolo regionale under 14 nella provincia. Gli Uniti hanno battuto per 2-1 il Racale nella finale disputata a Capurso davanti agli occhi di centinaia di spettatori.

L’obiettivo di Uniti per Cerignola, società attiva a livello giovanile dal 2008, è quello di valorizzare e puntare sullo strato giovanile di un territorio spesso controverso. Alla base di questo successo, dunque, valorizzazione ma anche coesione, come suggerisce proprio la denominazione societaria.

Da due anni è attiva anche la prima squadra, giunta in semifinale playoff di Seconda Categoria: puntare sui giovani del territorio diventandone vera e propria fucina, senza ovviamente smettere di sognare, l’ambizione riguarda anche i più grandi. I dettagli nel servizio.

