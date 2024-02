Un leccese tra i 10 leader più impattanti al mondo

Il prestigioso periodico statunitense “CIO Look” ha dedicato il suo ultimo numero ai “10 Most Visionary Leaders Transforming Education”, i 10 leader visionari che stanno rivoluzionando il mondo dell’istruzione. Tra di loro spicca la figura del docente leccese Daniele Manni, insegnante di Informatica e Educazione all’Imprenditorialità presso l’Istituto “Galilei-Costa” di Lecce.

La redazione ha elogiato l’approccio innovativo e fuori dagli schemi del Prof. Manni, riservandogli la storia di copertina e un ampio servizio di otto pagine. Questa scelta segna un’importante pietra miliare, poiché è la prima volta che il magazine dedica la copertina a un italiano.

Oltre a Manni, la rivista presenta storie di altri visionari nel campo dell’istruzione, come Demetrios Roubos, Karam Bashir e Ca Tse. Gli altri sei protagonisti, tra cui Alberto Carvalho e Kristin Greene, sono citati per le loro visioni e rivoluzioni nell’ambito educativo.

L’editore sottolinea l’importanza dell’innovazione e della leadership lungimirante nell’era digitale attuale, affermando che questi leader, provenienti da diverse esperienze, condividono l’obiettivo comune di migliorare la qualità dell’istruzione e promuovere il progresso della conoscenza.

L’articolo dedicato a Daniele Manni descrive la sua approccio unico all’insegnamento nella città di Lecce, sottolineando il suo ruolo di pioniere nell’incoraggiare gli studenti a partecipare attivamente a progetti e startup in vari settori. Il docente leccese rivela anche quattro pratiche vincenti, tra cui dedicare del tempo per instaurare empatia con gli studenti e sperimentare continuamente nuove tecniche didattiche.

In conclusione, l’articolo evidenzia come questi leader abbiano abbracciato la trasformazione digitale, guidando l’innovazione nelle loro organizzazioni e offrendo preziose lezioni per il miglioramento dell’istruzione e della ricerca.

