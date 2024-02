Putignano, la cartapesta diventa “La carta elegante”

PUTIGNANO – Fragile e robusta, ruvida e femminile. Elegante. La cartapesta – materiale “povero” alla base della tradizione putignanese dei carri del Carnevale – si plasma tra le mani di Luigia Bressan, illustratrice, pittrice, scultrice originaria proprio di Putignano che fino a sabato 17 febbraio sarà ospite del Museo Civico “Romanazzi Carducci” di Putignano con la sua mostra personale dal titolo “La carta elegante”

La mostra, che rientra nel programma di appuntamenti collaterali della 630^ edizione del Carnevale di Putignano dal titolo “Carnevale da capogiro”, è un’esposizione creativa dallo stile fiabesco e sognante, in cui l’antica arte della cartapesta, patrimonio culturale e storico identificativo della città di Putignano, si mostra nella sua forma più inaspettata: elegante, silenziosa, poetica. In questa mostra la cartapesta diviene veicolo di una dichiarazione di intenti, un’esortazione alla ricerca del bello come punto di partenza, traguardo e percorso a cui l’artista vota la propria vita, in un’ottica che vede nell’arte una missione: comunicare emozioni e ricondurre il visitatore ad un tempo altro, tra i fasti di un’epoca antica, intrecciando il ricordo di ciò che era con le innovazioni dei tempi moderni.

