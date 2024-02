Bari, Uil e Cgil in piazza contro l’autonomia differenziata

BARI – Uniti nella comune critica al disegno di legge che “avrà ricadute gravi sul Mezzogiorno, spingendo su una contrapposizione pubblico-privato, aumentando i divari tra nord e sud, amplificando le diseguaglianze di un Sistema sanitario nazionale oggi universalistico, facendo crescere le disuguaglianze”. La pensano così Cgil e Uil Puglia che nelle scorse ore hanno presentato la manifestazione contro l’autonomia differenziata che si terrà venerdì prossimo in via Sparano, pieno centro del capoluogo.

All’iniziativa hanno già aderito numerose associazioni e rappresentanti politici che ritengono come il governo si muova in direzione contraria rispetto al percorso tracciato dall’Europa che finanzia misure per una maggiore coesione sociale.

