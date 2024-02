Irccs di Bari, un ambulatorio di Medicina Fisica nell’ex biblioteca

BARI – Un ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione in un’ex biblioteca al piano terra dell’Istituto, in una sala che sarà progressivamente attrezzata con tutto ciò che occorre per la medicina riabilitativa. Un nuovo corso all’Irccs Giovanni Paolo II di Bari con l’inaugurazione del nuovo ambulatorio di Medicina fisica e riabilitazione dell’Istituto Tumori del capoluogo. Per la nuova struttura è stata assunta nuova forza operativa: la dottoressa Patrizia Dicillo, medico fisiatra, che coordinerà il lavoro dei fisioterapisti già in servizio e si occuperà, in particolare, della riabilitazione oncologica e del recupero delle funzioni dei pazienti, sia quelli ricoverati, sia quelli ambulatoriali, sia coloro che, in cura in altre strutture, vorranno rivolgersi all’ambulatorio dell’oncologico barese. Particolare del progetto è che l’ambulatorio è stato allestito nell’ex biblioteca in una sala che sarà progressivamente attrezzata con tutto ciò che occorre per la medicina riabilitativa.

