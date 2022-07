Nell’amichevole tenutasi a Bressanone contro il Bochum (formazione tedesca militante in Bundesliga) il Lecce ha perso 3-2 in rimonta, ben figurando per lunghi tratti di gara. La formazione iniziale ha visto Bleve fra i pali, Gendrey, Calabresi, Dermaku e Gallo in difesa, Hjulmand, Gonzalez ed Helgason a centrocampo, mentre in attacco il tridente composto da Strefezza, Listkowski e Colombo, con quest’ultimo autore di una doppietta dopo appena 17 minuti. Nella seconda metà del primo tempo la formazione tedesca è ha pareggiato con le reti di Stoger (33′) e Holtmann (44′), per poi completare la rimonta nella ripresa grazie al gol del subentrato Ganvoula. Da sottolineare per i salentini un gol annullato incomprensibilmente a Hjulmand sul parziale di 2-2 ed una traversa di Strefezza, uno dei migliori in campo. Baroni ha effettuato sei cambi al 60’, gettando in mischia Baschirotto, Majer, Berisha, Gargiulo, Di Mariano e Rodriguez. Nell’ultimo quarto d’ora di gara, c’è stato spazio anche per Brancolini.