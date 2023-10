Uil, Bombardieri benedice Ricci segretario pugliese

Bari – È Gianni Ricci il nuovo numero uno pugliese della Uil. A chiudere il congresso straordinario é il segretario nazionale, Pierpaolo Bombardieri, che cita la Puglia come capofila della mobilitazione territoriale che porterà allo sciopero nazionale: “Oggi è l’inizio di un percorso faticoso, una fatica che non ci spaventa, ma entusiasma. Bisogna correre per mantenere il ritmo di una segreteria nazionale che va veloce verso il futuro e che non perde occasione per condividere una idea di sindacato innovativa, per certi versi rivoluzionaria rispetto ai nostri tempi”, commenta a caldo Ricci.

