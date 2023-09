Ufficio Scolastico Provinciale, CGIL BAT chiede chiarezza su metodi di utilizzo

BARLETTA – Palazzo San Domenico, in corso Cavour a Barletta, ospiterà l’Ufficio Scolastico provinciale della BAT a partire dal prossimo 27 ottobre. Attesa per il termine dei lavori di riqualificazione, ma anche per i criteri di operatività della struttura. È la segnalazione di CGIL BAT, che ad anno scolastico iniziato chiede chiarimenti sui metodi di lavoro del nuovo ufficio.

“Abbiamo inviato una lettera all’ufficio scolastico regionale – si legge nel comunicato del sindacato – per ottenere delucidazioni sul futuro dell’ufficio scolastico provinciale. Migliaia di docenti e decine di migliaia di alunni attendono una struttura fondamentale da ormai 14 anni”.

I segretari Angela Dell’Olio e Michele Valente chiedono chiarezza sul personale che verrà impiegato a Palazzo San Domenico, soffermandosi sulla necessità di implementarlo con nuove assunzioni e non con semplici trasferimenti da altre sedi. Maggiore considerazione, inoltre, va data al ruolo dei docenti precari: “Anche la BAT va inserita nelle possibili preferenze della graduatoria – concludono i due esponenti – non si può ancora far riferimento a Foggia e Bari”.

Il presidente della provincia BAT Bernardo Lodispoto ha annunciato la consegna di Palazzo San Domenico per la fine di ottobre, mentre in estate c’è stato anche un sopralluogo tecnico con il sindaco di Barletta Cosimo Cannito. L’ufficio scolastico provinciale attende i suoi dettagli per il futuro.

