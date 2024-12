Ufficiale: Fc Matera, una cessione e due rescissioni per i biancoazzurri

Giornata ricca di rescissioni in casa biancoazzurra. Oltre alla cessione dell’attaccante Citro, in prestito al Brindisi, hanno salutato i biancoazzurri anche il difensore Semonella e il centrocampista Gueye.

Citro, chiuso dagli ultimi innesti di mercato e probabilmente dal cambio di modulo, era finito ai margini del progetto biancoazzurro. Adesso, proverà a mettersi in mostra al Brindisi. La giornata, dal punto di vista delle rescissioni, però, è proseguita ad oltranza con altri due annunci in uscita.

Infatti, per Semonella e Gueye, la parentesi in biancoazzurro si chiude senza presenze in prima squadra. Il terzino, aveva firmato solamente poche settimane fa, rimediando una manciata di convocazioni. Il centrocampista, finora, era nelle fila dell’Under 19.

