Parliamo di turismo odontoiatrico. Un fenomeno causato forse dai prezzi troppo alti da sostenere per le cure odontoiatriche in un momento in cui le famiglie fanno difficoltà ad arrivare a fine mese e le distanza con Croazia ed Albania si sono accorciate grazie alle offerte delle compagnie aeree. Ma i professionisti italiani chiedono di fare attenzione

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp