SALENTO – Respirare l’aria del mare, fare un bagno, è qualcosa che per chi ha una disabilità rappresenta un grande momento di felicità e vedere la gioia negli occhi di un proprio caro riempie il cuore anche dei famigliari e per un attimo fa dimenticare le sofferenze. Tutto questo sarà possibile anche quest’estate grazie all’associazione “Io posso” che per il nono anno a san foca e il secondo a Gallipoli all’ecoresort le Sirene aprirà il suo lido gratuito e attrezzato per assistere e accompagnare in mare tutte le persone con disabilità motorie, anche le più gravi.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

