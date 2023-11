“Truffe non lasciarti raggirare”, a Brindisi la campagna Uil

BRINDISI – Martedì 14 novembre, alle ore 10.00, nella Sala conferenze della UIL di Brindisi in Corso Umberto I, appuntamento con la campagna di sensibilizzazione e prevenzione programmata dalla Uil Pensionati di Puglia in risposta ad un fenomeno tanto diffuso quanto preoccupante nel nostro territorio: quello delle truffe e raggiri ai danni degli anziani.

L’iniziativa, voluta nella città capoluogo dalla UIL Pensionati di Brindisi, avrà come motto «Truffe: non lasciarti raggirare» ed è parte della Settimana di sensibilizzazione organizzata dai Coordinamenti UilP di Puglia in collaborazione con le ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani – di Bari, Bat, Brindisi, Daunia, Jonio, Peucetia, Salento, Taranto, Terra d’Otranto, Tre Torri e Trulli ed il patrocinio della Direzione regionale Puglia di INPS.

Animeranno l’importante occasione divulgativa Fabrizio Caliolo, Coordinatore Provinciale UIL Brindisi; Tiziana Carello, Segretaria Generale UIL Pensionati Puglia; Giulia Procino, Presidente ADOC Puglia; Giuseppe Marchionna, Sindaco del Comune di Brindisi; Katia Spagnolo, Assessore del Comune di San Pancrazio Salentino, Maria Agnese Pompilio, Responsabile Prestazioni e Servizi individuali INPS Brindisi.

Assieme a loro il Commissario della Polizia di Stato Eugenio Cantanna che illustrerà in dettaglio in che modo i professionisti della truffa agiscono e come è possibile per un anziano riconoscere inganni e raggiri.

