Condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione per l’ortopedico Sergio Cosi, 66enne originario di Tricase, accusato di aver abusato sessualmente di alcune delle sue pazienti durante le visite che si svolgevano nel suo studio medico a Casarano, in Salento. Il gup di Lecce Giulia Proto, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, ha accolto in sostanza la richiesta di pena del pm Erika Masetti che aveva invocato una condanna a 7 anni. Otto le vittime accertate, nessuna delle quali si è costituita parte civile dopo aver accettato la proposta di risarcimento danni avanzata dal medico per una cifra complessiva superiore ai 100mila euro. L’ortopedico è agli arresti domiciliari dal novembre 2021.