A causa di un allarme bomba è stato evacuato palazzo Candido a Trani sede del tribunale civile. Le misure ed il piano di sicurezza sono stati attivati dopo una telefonata che annunciava la presenza di un ordigno nell’immobile. Da qui la decisione di far evacuare l’intera struttura e transennare la zona. Sono in corso indagini delle forze dell’ordine per accertare se l’allarme sia fondato. Sul posto ci sono anche gli artificieri dei carabinieri.

