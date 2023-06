Barletta Calcio, passo indietro nella cessione

BARLETTA – Un passo indietro nella potenziale cessione del club, una fase di stand-by che prosegue e potrebbe portare al rilancio di chi è in carica. Il futuro societario del Barletta Calcio non si sbroglia e resta ancorato ad una fase di stallo anche dopo un nuovo incontro, lunedì sera, tra il presidente biancorosso Mario Dimiccoli (foto Ruggiero Di Benedetto) e Vincenzo Bellino, alla guida di un gruppo di imprenditori locali.

Il confronto tra i due, durato più di un’ora, non ha sortito i passi in avanti attesi dopo l’incontro della scorsa settimana. Bellino ha cercato di accelerare le operazioni per far sì che la settimana si aprisse con una cessione pressoché ufficiosa, Dimiccoli ha fatto un dietrofront facendo leva sulla composizione non ancora chiara della cordata e sulla voglia di rilanciare dopo l’ultima stagione. Anche, stando alle ultime indiscrezioni, con il possibile supporto di un imprenditore dall’estero, proveniente dalla Turchia.

La situazione fatica a sbloccarsi e rischia di rimanere incagliata per l’intera settimana. Atteso nelle prossime ore anche un comunicato da parte di Bellino, intenzionato a chiarire gli ultimi aspetti della vicenda e rendere manifesta la posizione di chi è interessato a rilevare il Barletta. La cessione, come detto da Dimiccoli, è a costo zero e la società non riporta pendenze economiche e contabili in sospeso.

