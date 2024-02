BARI – La terra trema in Puglia, una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mare Adriatico Meridionale intorno alle 10.23 di oggi 22 febbraio, in provincia di Foggia, perlopiù nei comuni del Gargano e dell’Alto Tavoliere ma anche la sesta provincia. L’allerta è scattata sui social con le testimonianze di chi ha visto muoversi mobili e lampadari. Poco prima lungo la costa settentrionale dell’Albania alle ore 9.55 si era già verificata una prima scossa di magnitudo 3.4. Al momento fortunatamente non si segnalano danni a cose o persone.

