BARI – Raggiungere Napoli dalla Puglia sarà più facile e più veloce grazie al primo collegamento ferroviario diretto tra Bari e il capoluogo partenopeo, previsto a partire dal prossimo 10 luglio. Con grande soddisfazione del sindaco Antonio Decaro che spera di conoscere nei prossimi giorni i dettagli del servizio così da comunicarlo ai cittadini, perché ritiene sia una vittoria soprattutto per loro”. La richiesta era stata avanzata dallo stesso Decaro e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nell’ambito del protocollo di intesa tra le due città siglato lo scorso 4 maggio. In seguito alla richiesta formale indirizzata al ministero dei Trasporti e al gruppo Rfi, i due sindaci sono stati convocati a Roma in una riunione operativa, alla presenza del ministro Matteo Salvini, per concordare le modalità di avvio del servizio sperimentale.

