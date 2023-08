Trasparenza costi carburante, controlli della Guardia di Finanza nella BAT

BAT – Controlli della Guardia di Finanza della BAT sulla trasparenza dei prezzi del carburante per tutto il mese di agosto. Il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle è nel pieno delle analisi per quel che riguarda le verifiche presso le stazioni di servizio della sesta provincia pugliese, accertandosi della corrispondenza tra i prezzi esposti per le modalità self e servito e l’esposizione del prezzo medio regionale.

Controlli che hanno dato in buona parte esito regolare, garantendo la trasparenza economica per l’erogazione del carburante. Dai controlli effettuati sono però emerse 16 irregolarità legate alla mancata esposizione dei prezzi e all’inosservanza degli obblighi di comunicazione imposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Apice dei controlli durante il ponte di Ferragosto, che ha visto numerosi turisti, pugliesi e non, spostarsi lungo le arterie provinciali della BAT, facendo registrare una maggior affluenza e un maggior rifornimento presso le stazioni di servizio della zona. Operazioni della Guardia di Finanza ancora in corso fino alla fine del mese, con l’obiettivo di tutelare sia i fruitori del servizio carburante sia la libera concorrenza tra i gestori di vendita.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp