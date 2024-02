È ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari la 47enne che giovedì 8 febbraio è stata investita da una moto di grossa cilindrata a Trani. Secondo quanto riportato dagli agenti della polizia locale, un motociclista avrebbe travolto la donna che attraversava a piedi via Falcone per raggiungere il marciapiede opposto.

Dopo l’impatto con il pedone, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro un’auto che impegnava la carreggiata opposta. Al secondo urto, il motociclista è scivolato per terra, mentre la moto ha terminato la sua corsa 50 metri oltre contro un secondo veicolo.

Sul posto, oltre alla polizia locale, è sopraggiunto il personale sanitario del 118 con due ambulanze per soccorrere la donna riversa per terra con ferite profonde lungo il corpo ed il motociclista che ha riportato fratture lievi. Sull’accaduto indagano i carabinieri, la donna è in prognosi riservata.

