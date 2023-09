Incidente mortale a San Vito dei Normanni, la vittima è una donna. Il terribile impatto è avvenuto in via Latiano, tre le auto coinvolte. La persona deceduta, rimasta incastrata tra le lamiere dell’utilitaria a bordo della quale viaggiava, una Citroen C3, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, giunti tempestivamente sul posto, che si sono adoperati per estrarla dall’abitacolo. Putroppo i tentativi di evitare il peggio sono risultati vani. Coinvolte nell’incidente anche una Toyota con targa ungherese e una Fiat Multipla, oltre ad uno scooter. Complessivamente sei le persone che viaggiano a bordo dei quattro mezzi. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche la polizia locale di San Vito dei Normanni che ha disciplinato il traffico. I vigili del fuoco hanno anche bonificato i mezzi e la zona teatro dell’impatto per evitare possibili inneschi dovuti alla fuoriscita di carburante dai serbatoi. Dai primi rilievi pare si sia trattato di un tamponamento.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp