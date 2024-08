Traffico da bollino rosso nel primo weekend di rientro dalle vacanze

Viabilità Italia prevede un fine settimana da “bollino rosso” per il traffico legato al rientro dalle vacanze, a partire da oggi, venerdì 23 agosto, con intensi flussi previsti per sabato 24 e per l’intera giornata di domenica 25.

Per agevolare la circolazione, sarà in vigore il divieto di transito per i veicoli pesanti domani, sabato 24 agosto, dalle 8 alle 16, e domenica 25 agosto dalle 7 alle 22. La fine delle vacanze segna un significativo incremento del traffico, specialmente sulle principali direttrici verso le grandi città del Centro-Nord.

Sulla rete Anas si attende un aumento costante degli spostamenti, con picchi rilevanti previsti dal tardo pomeriggio di domenica. I viaggiatori si dirigeranno verso le città dopo il weekend, causando congestioni soprattutto in prossimità dei centri urbani. Per gestire al meglio la situazione, Anas ha potenziato il personale su tutto il territorio nazionale e ha sospeso 906 cantieri, pari al 70% di quelli attivi, fino al 3 settembre.

Le aree maggiormente interessate dall’aumento del traffico includono l’Autostrada del Mediterraneo (A2), le statali “Jonica” e “Tirrena Inferiore” in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, e la SS131 “Carlo Felice” in Sardegna. Anche le principali arterie del Lazio, come il Grande Raccordo Anulare e la SS148 Pontina, vedranno un notevole incremento del traffico.

Al Nord, si prevede traffico intenso sui raccordi autostradali di Torino, Friuli-Venezia Giulia, e sulle strade statali del Lago di Como, della Val Trebbia, e della Valle D’Aosta. L’Anas consiglia ai viaggiatori di consultare la pagina dedicata all’esodo estivo sul sito stradeanas.it prima di mettersi in viaggio.

