Tifosi del Taranto accusati di vandalismo anche a Cerignola

Tifosi del Taranto ancora protagonisti in negativo. Dopo le accuse del sindaco di Pagani, arrivano anche quelle di Teresa Cicolella, assessore alla sicurezza del Comune di Cerignola, che su Facebook denuncia atti vandalici: “Una partita di calcio rovinata da alcuni balordi che durante il match non hanno fatto altro che lanciare petardi in campo e – subito dopo il fischio finale – devastato auto in sosta, distrutto una navetta del trasporto urbano e vandalizzato un distributore di benzina. La città di Taranto non merita tifosi di questo tipo. Mi auguro che le Forze dell’ordine abbiano individuato i responsabili. Chi compie queste azioni non può rimanere impunito! Sempre più orgogliosa dei nostri tifosi”.

Sulla scorta di queste affermazioni, arriva il comunicato dell’Audace Cerignola, che “esprime solidarietà nei confronti dei tifosi cerignolani e delle attività commerciali coinvolte negli spiacevoli fatti che hanno contrassegnato il post gara di Audace Cerignola-Taranto. La società prende pertanto le distanze dall’atteggiamento anti-sportivo dei tifosi del Taranto. Non è questa la nostra concezione di calcio che è per noi fair play, passione, inclusione, sano divertimento. No alla violenza dentro e fuori dagli stadi”.