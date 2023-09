Ternana-Bari, Mignani: “Dobbiamo migliorare condizione e personalità”

TERNI. Mister Mignani analizza così lo 0-0 del Bari ottenuto sul campo della Ternana: “Nel secondo tempo abbiamo avuto difficoltà, probabilmente dobbiamo crescere di condizione e personalità. Dobbiamo migliorare, in questa sosta abbiamo la possibilità di inserire al meglio i nuovi arrivati. Tuttavia, credo che la squadra sia rimasta in campo dignitosamente ed anche senza riuscire a buttare dentro la palla”.

Tatticamente è un Bari che deve cercare di essere più sorprendente: “Dobbiamo cercare di creare soluzioni alternative. Comunque qualcosa l’abbiamo creata e siamo riusciti ad andare anche vicino al gol. Dobbiamo giocare anche con due giocatori aperti, ma non dobbiamo pensare solo ad attaccare ma prestare allo stesso tempo attenzione sulla fase difensiva. Di Cesare? Aveva accusato un affaticamento, ma non si può rischiare di perdere un giocatore per due mesi”.

Bari in affanno in determinate fasi di gioco: “Quando c’è grande pressione dell’avversario bisogna cercare di migliorare nella cessione della palla. Sibilli per Edjouma? Non potevo aspettarmi molto di più, il ragazzo si sta calando nella nuova realtà del campionato. Mi aspettavo portasse freschezza e fisicità, l’ha fatto a modo suo. Ma è un ragazzo molto disponibile e dobbiamo lavorare per tirargli fuori le dovute qualità”.

Invita poi a dimenticare lo scorso campionato:”Non si devono fare paragoni con l’anno scorso. Ci sono calciatori diversi, lavoriamo sul materiale che già c’è. Quest’anno va ritrovato in primis lo stesso entusiasmo che c’era e resettare quanto accaduto”.

