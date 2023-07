Terlizzi, al Famila i prodotti dell’ortofrutta prendono vita

TERLIZZI – I prodotti dell’ortofrutta si animano e diventano personaggi che invadono gli spazi. Il Famila di Terlizzi si trasforma in un teatro accogliendo Storie di Frutta, lo show che porta tra i corridoi e i banchi dello store del gruppo Megamark, le eccellenze gastronomiche del nostro territorio. L’obiettivo è quello di rendere memorabile ogni momento dell’acquisto. Uno show pensato non solo per i più piccoli ma anche per gli adulti. Uno spettacolo fra gli scaffali del supermercato per comunicare, in maniera divertente e originale, le proprietà dell’ortofrutta italiana. Ogni prodotto così prende vita assumendo, tramite attori professionisti, le sembianze di un personaggio fantastico, con performance inedite e divertenti. Gli attori hanno interagito con i clienti per le corsie del superstore raccontando la loro storia, ricordando i benefici di una dieta ricca di frutta e verdura e l’importanza di consumi sostenibili e senza sprechi, per poi coinvolgerli, in una atmosfera da musical, nel gran finale con una performance collettiva. La prima proprio al Famila di Terlizzi ma nei prossimi giorni, la performance arriverà anche negli altri esercizi commerciali del gruppo, da Bari a Bisceglie passando per Giovinazzo.

