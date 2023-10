Team Altamura, il derby della Murgia è tuo: 1-0 al Gravina al D’Angelo

La Team Altamura fa suo il derby della Murgia e costringe il Gravina al secondo stop esterno consecutivo: al D’Angelo termina 1-0 a favore dei biancorossi che conservano la vetta della classifica arrampicandosi fino a quota 13 punti, a +9 sui gialloblù ora invischiati nella zona bassa della graduatoria.

Giacomarro opta per il consueto 3-4-3 con Bolognese e Dipinto sulla fascia mediana e con il terzetto offensivo composto da Kharmoud, Lattanzio e Loiodice, Catalano risponde con un 4-3-3 nel quale i tre riferimenti offensivi, complice l’assenza dell’infortunato Santoro, sono Vidal, Da Silva e Puntoriere. In cronaca. Nei primi minuti prevale l’equilibrio, alla primissima occasione i padroni di casa la sbloccano: è il minuto 19 quando Loiodice calcia di potenza con il destro da posizione defilata; tiro respinto corto da Vlasceanu sui piedi di un Lattanzio che a porta sguarnita da due passi non può sbagliare. Gli ospiti provano a reagire qualche istante dopo con una conclusione potente ma alta di Da Silva, ma a parte questa circostanza fanno fatica a rendersi pericolosi dalle parti di Fernandes. Dall’altra parte del campo, invece, chances per Bolognese al minuto 22 e per Maccioni al minuto 36: piattone deviato che termina di poco a lato nel primo caso, soluzione potente che esaurisce la sua corsa alto sopra la traversa nel secondo.

Nella ripresa partono fortissimo i padroni di casa: al minuto 48 un cross dalla sinistra libera al tiro Grande che calcia a botta sicura ma viene ipnotizzato da Vlasceaun; l’estremo difensore ospite si conferma super sul calcio d’angolo successivo intervenendo in modo prodigioso su un colpo di testa di Bertolo. I gialloblù, scampato il pericolo, acquisiscono fiducia e al minuto 64 costruiscono l’occasione per il potenziale pareggio: inserimento perfetto di Ramos che riceve dalle retrovie, controlla perfettamente ma conclude troppo centralmente non impensierendo Fernandes. Al minuto 71 è il turno di Da Silva che ruba palla al suo diretto marcatore ma calcia ancora una volta alto sopra la traversa da buona posizione. Grande il rammarico per i ragazzi di Catalano che di lì in avanti però si innervosiscono e concludono la partita addirittura in 9 contro 11, complice la doppia espulsione diretta rimediata prima da De Min per un brutto fallo di reazione e poi da Ramos per una gomitata. Sono di fatto questi gli ultimi sussulti di un incontro che finisce così, dopo sette minuti di recupero. Tripudio biancorosso al D’Angelo.

TABELLINO

TEAM ALTAMURA 1

GRAVINA 0

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Fernandes; Cascella, Petta, Bertolo; Grande (20′ st D’Innocenzo), Dipinto, Bolognese, Maccioni; Kharmoud (43′ st Errico), Lattanzio (35′ st Scardina), Loiodice (35′ st Molinaro). A disp.: Spina, Mattera, Tataru, Parisi, Battimelli. All.: Giacomarro.

GRAVINA (4-3-3): Vlasceanu; De Min, De Gol, Morales, Chiaradia (25′ st Orlando); Daddario (25′ Coppola), Lauria (10′ st Ledesma), Longo; Vidal (1′ st Curvino), Da Silva, Puntoriere (12′ st Ramos). A disp.: Iurino, Quaranta, Raso, Szymanski. All.: Catalano.

ARBITRO: Esposito di Napoli.

RETI: 19′ pt Lattanzio (TA)

AMMONITI: Lauria (G), Puntoriere (G), Ledesma (G), Bolognese (TA), De Gol (G), Vlasceanu (G), D’Innocenzo (TA)

ESPULSI: De Min (G)

NOTE: Recupero: 2′ pt; 7′ st

