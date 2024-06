Team Altamura, Grammatica già al lavoro: caccia al successore di Giacomarro

Sono ore di grandi novità quelle che attendono la Team Altamura che, dopo aver ottenuto l’esito favorevole per la concessione delle Licenze Nazionali 2024/2025, può considerarsi a tutti gli effetti iscritta al prossimo campionato di Serie C. Un passo e un momento decisivi e necessari per rivolgere finalmente lo sguardo all’ambito più prettamente calcistico, quello che d’ora in avanti diverrà predominante su tutto il resto. Punto di partenza la nomina del nuovo direttore sportivo che, a meno di clamorosi stravolgimenti dell’ultimo minuto, sarà Andrea Grammatica. Il ds in queste ore si sta comportando come se di fatto fosse già in carica, anche se l’annuncio ufficiale del suo approdo in terra murgiana non è ancora arrivato.

Fitti i primi contatti con gli allenatori, volti a individuare il profilo adatto per la successione di Giacomarro: al momento tutte le piste conducono a identikit che già conoscono molto bene il calcio pugliese, su tutti Taurino e Tisci, provenienti rispettivamente dalle avventure con Monopoli e Audace Cerignola. Non si escludono però colpi a sorpresa e la sensazione è che un quadro più delineato in questo senso potrà esserci entro il prossimo weekend.

Capitolo rosa da costruire per affrontare il ritorno tra i professionisti: tutto ruota innanzitutto intorno alla figura di Nicola Loiodice che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Su di lui, com’è ormai noto da tempo, ci sono ambiziosi club di Serie D come la Fidelis Andria e soprattutto come la Reggina, ma il fantasista barivecchiano potrebbe anche scegliere di continuare ad Altamura per misurarsi con una categoria superiore. Molto dipenderà dal nome del nuovo allenatore e dalla presa che quest’ultimo potrà avere su di lui a livello tattico e mentale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author