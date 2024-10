Team Altamura, a Catania il secondo stop consecutivo. In arrivo un filotto fondamentale

Una sconfitta fa sempre male, al di là della caratura dell’avversario affrontato e della prestazione fornita dalla squadra: la Team Altamura lo sa e per questo non può essere soddisfatta dello stop arrivato nelle scorse ore sul campo del Catania, il secondo consecutivo dopo quello interno contro il Monopoli. Un 2-0, quello maturato al Massimino, configuratosi in pochi minuti, a cavallo tra il 24′ e il 31′ della prima frazione: tanto è bastato agli etnei per archiviare la pratica biancorossa, con le reti di Carpani e Inglese a mettere in evidenza i limiti di un reparto difensivo non di certo impeccabile in entrambe le circostanze. Sono 14 i gol subiti in nove giornate di campionato, soltanto Crotone, Juventus U23, Potenza e Foggia hanno fatto peggio dei murgiani che solo in un’occasione fino a questo momento, contro la Cavese al San Nicola, sono riusciti a mantenere la loro porta imbattuta.

Non tutto però, della partita contro i siciliani, va buttato: l’approccio della squadra di Di Donato, ad esempio, non è stato malvagio e nella ripresa, in particolar modo nel finale di gara con qualche spunto di Leonetti, una piccola reazione si è intravista. Il tutto, al cospetto di una delle formazioni più forti del raggruppamento, tra le principali candidate al salto diretto di categoria. Non è da trasferte come quella di Catania che la Team deve portare via i punti utili a conquistare l’obiettivo permanenza nel professionismo. Ciò che conta sarà farsi trovare pronti nelle sfide più alla portata, tre delle quali sono in arrivo consecutivamente: Latina fuori casa, Juventus U23 tra le mura amiche del San Nicola e Casertana nuovamente fuori casa; tre incroci chiave, tre scontri salvezza contro avversari che in questo momento occupano le stesse zone di classifica. Una buona fetta di futuro di Gigliotti e compagni passerà inevitabilmente da qui.

