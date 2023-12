TARANTO – Avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura su cui viaggiava andando a schiantarsi contro un pilone del sottovia alle porte di Taranto. È accaduto nella notte appena trascorsa, intorno alle 2, sulla strada Statale Appia che dal capoluogo ionico conduce a Massafra, ferito il conducente dell’Audi, è stato soccorso dai sanitari del 118, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sono stati gli agenti della sezione Volanti della Questura di Taranto a recarsi per primi sul posto ed hanno estratto la persona ferita dall’abitacolo della vettura.

L’impatto è stato violentissimo, la cintura di sicurezza e l’airbag hanno protetto il conducente dell’auto che ha subito ingenti i danni. Alla Polizia di Stato il compito di comprendere le circostanze e chiarire le cause che hanno portato all’incidente.

Foto di Francesco Manfuso



