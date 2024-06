Taranto, spaccio droga in Città Vecchia e Tamburi, un arresto

La Polizia, attraverso una scrupolosa attività investigativa, ha individuato un 23enne tarantino che avrebbe organizzato una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti in Città Vecchia e rione Tamburi.

Durante i servizi di monitoraggio, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato un giovane sfrecciare su uno scooter in Via Garibaldi, diretto verso Piazza Fontana. Nel tentativo di eludere il controllo, ha lanciato un involucro cercando di far perdere le sue tracce. Dopo un lungo inseguimento, il 23enne ha perso il controllo dello scooter ed è stato fermato dai poliziotti che hanno proceduto a una perquisizione personale, domiciliare e del mezzo.

Durante i controlli, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato quasi 8.500 euro in banconote di vario taglio, parte delle quali trovate nel motoveicolo e nel borsello; un involucro di cellophane contenente circa 11 grammi di cocaina; la chiave di accensione di uno scooter elettrico e due smartphone. Nella sua abitazione, all’interno del congelatore, sono stati trovati circa 100 grammi di hashish e un ulteriore pezzo di hashish di circa 52 grammi.

Nel cortile sottostante, i poliziotti hanno individuato uno scooter elettrico che poteva essere messo in moto con la chiave trovata nel borsello: sotto il sellino erano nascosti sei involucri di cellophane contenenti circa 370 grammi di cocaina.

Il giovane è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, mentre il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

