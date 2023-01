Taranto, spaccio di droga: 8 arresti

TARANTO – Otto persone sono state arrestate all’alba di oggi dai Carabinieri di Taranto su ordinanza emessa dal gip Maccagnano. Tra le accuse spicca lo spaccio di droga nel capoluogo ionico e in particolare nei quartieri Paolo VI e Salinella, sopratutto hashish. Due ordinanze sono state notificate in carcere, per gli altri sei accusati sono stati disposti gli arresti domiciliari, fatto salvo il principio di non colpevolezza fino all’ultimo grado di giudizio. 21 sarebbero in totale gli indagati.

In carcere:

Umberto Duchetti, 39 anni

Ivan Fiorino, 47 anni

Ai domiciliari:

Cosimo Resta, 60 anni

Alessio Turbato, 27 anni

Massimo Catapano, 24 anni

Gianmarco Manigrasso, 25 anni

Antonio Luigi D’Aprile, 33 anni

Mauro Castellano, 51 anni

