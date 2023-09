Taranto: spacciavano in un’enoteca, arrestati due fratellastri

Ennesima operazione antidroga della Polizia, che ha permesso di scoprire una piazza di spaccio nel centro di Taranto e di arrestare due giovani pregiudicati.

Da qualche tempo, i Falchi della Squadra Mobile si erano concentrati su due fratellastri di 33 e 27 anni, che avevano avviato una fiorente attività di spaccio all’interno di un’enoteca. Tanti giovani, molti dei quali conosciuti come tossicodipendenti, entravano nel negozio e ne uscivano poco dopo in gran fretta senza aver acquistato alcuna bottiglia di vino.

L’operazione antidroga ha avuto un inaspettato sviluppo quando la Polizia è intervenuta per un incidente stradale, in cui era stata coinvolta una moto con a bordo proprio i due fratellastri sospettati.

Sotto il sellino dello scooter, i poliziotti hanno recuperato circa 100 grammi di hashish già diviso in dosi pronte per lo spaccio. Dopo il ritrovamento della droga sono stati allertati i Falchi che hanno deciso di procedere alla perquisizione della loro abitazione al quartiere Salinella.

Una volta nell’appartamento, la madre dei fratelli, accortasi della presenza dei poliziotti, con un gesto fulmineo si è disfatta di alcuni involucri di cellophane lanciandoli nella strada sottostante. Movimento che non è passato inosservato ai poliziotti: raccolti, all’interno hanno trovato 90 grammi di cocaina.

Il controllo in casa ha permesso di recuperare anche 230 euro in contanti e due bilancini di precisione ancora sporchi di droga. La perquisizione poi è stata estesa all’enoteca: in una vetrinetta sono state trovate altre dosi di hashish e 170 euro in banconote.

I due fratelli sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnati nel carcere di Taranto. La mamma è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp