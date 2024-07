Taranto, sigilli a Bed & Breakfast e affittacamere irregolari

Durante i controlli alle strutture ricettive a Taranto, la Polizia ha emesso un provvedimento di cessazione per un’attività di affittacamere irregolare e ha sospeso per dieci giorni un Bed & Breakfast. Una donna di 60 anni, gestore di entrambe le attività, è stata denunciata per omessa comunicazione delle generalità delle persone alloggiate.

Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno scoperto che un B&B situato in Città Vecchia, pur avendo le necessarie autorizzazioni, aveva affittato alcune camere a due cittadini extracomunitari non regolari, uno dei quali con precedenti penali, senza identificare e registrare le loro generalità. Sono state riscontrate anche altre irregolarità amministrative, tra cui un numero di posti letto superiore a quello autorizzato.

Nella seconda struttura ricettiva, nello stesso stabile, i poliziotti hanno trovato altri cinque ospiti, tra cui quattro stranieri irregolari, anch’essi non registrati. Gli accertamenti hanno rivelato che l’attività di affittacamere era priva di autorizzazioni.

Al termine delle verifiche, sono stati apposti i sigilli ai due appartamenti per la definitiva cessazione delle attività.

