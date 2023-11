Taranto: si schianta per evitare un cane, motociclista in codice rosso

Incidente stradale nella mattinata di lunedì 20 novembre a Taranto. Un uomo, a bordo di una moto di grossa cilindrata, ha perso il controllo del mezzo quando si è visto sbarrare la strada da un cane. È successo poco dopo le 8.00 sul Ponte Punta Penna, nei pressi dell’uscita per il quartiere Paolo VI, in direzione Martina Franca. Nel momento in cui il motociclista si è trovato improvvisamente di fronte al cane che attraversava la carreggiata, ha provato a schivarlo, ma è caduto rovinosamente sull’asfalto finendo la sua corsa contro il guardrail. Sul luogo dell’incidente si sono prontamente portati i sanitari del 118: dopo le prime cure hanno trasportato l’uomo al Pronto Soccorso del SS. Annunziata in codice rosso. Sul posto anche la Polizia e la Polizia Locale per i rilievi,

