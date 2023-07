Taranto: scontro auto-moto sulla Litoranea, un ferito grave

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un stradale avvenuto sulla Litoranea Salentina tarantina nella serata di domenica 30 luglio. In zona Gandoli, nei pressi di viale San Francesco, uno scooter Honda SH con due ragazzi a bordo si è scontrata con una Fiat 500 L: nell’impatto, uno dei due centauri ha perso molto sangue ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto anche i Carabinieri di Leporano e Taranto per i rilievi. La dinamica al momento è poco chiara, ma pare che la 500 L si stesse immettendo sulla Litoranea proprio mentre sopraggiungeva lo scooter.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp